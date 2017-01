Risparmio energetico in casa: i “dettagli contano”

Il risparmio energetico non è solo una questione economica: la produzione di energia ha sempre un forte impatto sull'ambiente e sulla salute umana a causa dei gas climalteranti e i prodotti di scarto della combustione che vengono immessi in atmosfera: quando accendiamo una lampadina, utilizziamo un elettrodomestico o ci facciamo una doccia calda, dobbiamo ricordarci che stiamo consumando energia e indirettamente stiamo immettendo sostanze dannose in atmosfera. Allo stato della tecnologia, le fonti di energia a basso impatto ambientale (eolico, fotovoltaico, solare termico, biomasse, idroelettrico, geotermico) contribuiscono ma non sono ancora in grado di soddisfare la nostra domanda energetica.Alla luce di queste considerazioni il risparmio energetico è una vera e propria "fonte di energia", accessibile per tutti. Per usarla non occorrono sacrifici impossibili, ma basta porre attenzione agli sprechi e utilizzare razionalmente le risorse. Nelle case l'energia consumata per avere acqua calda e per il riscaldamento rappresenta circa il 15% dei consumi energetici nazionali, senza contare i picchi di consumo sempre crescenti in estate per l'utilizzo dei condizionatori. Senza sacrifici e senza rinunce al comfort, si può modificare lo stile di vita per utilizzare in modo corretto e sostenibile le risorse energetiche ed ambientali. Per ridurre i consumi di energia in ambito domestico occorre prima sapere dove e quanto si consuma. Da studi effettuati dalle più note associazioni di consumatori emerge quanto segue: riscaldamento 55%; automobile 31%; acqua calda 7%; apparecchi refrigeranti, lavatrice 4%; illuminazione 1%. Questi dati parlano chiaro: escludendo l'automobile, il 79% dei consumi energetici in ambito domestico è dovuto al riscaldamento. Di seguito, ecco alcuni semplici consigli per attuare un effettivo ed efficace risparmio energetico: l'ambiente e il vostro portafogli ve ne saranno grati! Riscaldamento

Non coprire i caloriferi con tende o rivestimenti;

riducendo di 1° C la temperatura nelle stanze si risparmia circa il 6 % di energia;

ventilare i locali più volte al giorno creando correnti d'aria;

provvedere regolarmente alla pulizia e alla manutenzione della caldaia;

sfiatare i caloriferi all'inizio della stagione fredda

Quando ci si lava i denti, le mani o si fa la doccia, aprire il rubinetto solo per il tempo necessario a bagnarsi e a sciacquarsi;

fare la doccia anziché il bagno;

applicare regolatori di flusso sui rubinetti.

Scegliere il frigo e il congelatore di dimensioni adeguate all'effettivo fabbisogno familiare;

inserire nel frigo e nel congelatore soltanto cibi già freddi;

asciugare il bucato preferibilmente all'aria, evitando l'impiego dell'asciugatrice;

utilizzare lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie solo a pieno carico;

utilizzare il prelavaggio solo per la biancheria molto sporca;

non lavare le stoviglie sotto l'acqua corrente.

Durante la cottura dei cibi coprire pentole e padelle con il coperchio;

in caso di lunghi tempi di cottura, usare la pentola a pressione;

spegnere la piastra elettrica e il forno un po' prima della fine cottura, allo scopo di sfruttare il calore residuo.