Sea shepherd, al via la campagna per la difesa delle tartarughe marine del Cilento

Tutte e sette le specie di tartaruga marina esistenti al mondo sono a rischio estinzione, fortemente minacciate dall’impatto antropico. Le tartarughe vengono uccise o mutilate dalle imbarcazioni e muoiono intrappolate o soffocate dai rifiuti di plastica scambiati per meduse e inghiottiti, ma tra le cause principali del loro declino ci sono le cosiddette catture accessorie. Eufemismo che indica quelle creature marine catturate per sbaglio, anche se, come ci ricorda Jonathan Safran Foer, “non è davvero per sbaglio perché le prede accessorie sono parte costitutiva dei metodi di pesca contemporanei che generano catture abnormi con quantità di prede accessorie abnormi”. Ogni anno, secondo le stime del Wwf, circa 150mila tartarughe marine vengono catturate dagli attrezzi da pesca nel Mediterraneo, di queste oltre 40mila muoiono.

Sea Shepherd in difesa delle tartarughe

Alleanza per la conservazione

La campagna Jairo-Mediterraneo