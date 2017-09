#SvegliaItalia, è ora di tutelare i diritti delle coppie omosessuali

Si è fatta tanta ironia e tanto battage in Italia su quanto accaduto durante la partita valevole per la coppa di Lega, Inter – Napoli, che si è giocata martedì. L’allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha dato del “frocio” e del “finocchio” al suo collega Roberto Mancini, allenatore dell’Inter. Dopo un’iniziale sorpresa per la reazione di Mancini che si è “addirittura” rifiutato di commentare la partita, il fatto è stato trattato “all’italiana”, con commenti ironici anche su Mancini, perché alla fine “si scherza”.