Taleb Rifai. Viaggiare è un diritto umano, rispetto e sostenibilità doveri ineludibili

“Travel is a human right”, viaggiare è un diritto umano, “come quello al lavoro o alle cure mediche”. Farlo in una maniera sostenibile, rispettosa e che aiuti la crescita della popolazioni visitate è un dovere correlato e ineludibile. In Italia per partecipare a un convegno sulla via italiana al turismo sostenibile organizzato dal ministero dei Beni culturali e del turismo, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per il turismo mondiale (Unwto), il giordano Taleb Rifai, lo dice a chiare lettere: il turismo, certo, ha un forte impatto sulle economie, essendo “la terza industria di export mondiale” ma può e deve avere un impatto decisivo a livello sociale e culturale. Come? Innanzitutto buona parte dei profitti del turismo “devono essere investiti nella cultura e nella crescita del paese e nella sua conservazione. Crescita da una parte e sostenibilità dall’altra non sono due cose in contraddizione”. Ma soprattutto, ci vuole rispetto.