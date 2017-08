Terremoto a Ischia, cosa sappiamo finora

Quasi esattamente un anno dopo il terremoto che ha devastato parte del centro Italia, la terra nel nostro Paese torna a tremare, stavolta nell'isola di Ischia e sulla costa Flegrea, in Campania. Secondo le rilevazioni dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono le 20:57 quando una scossa di magnitudo 4.0 con epicentro in mare, a 5 km di profondità, terrorizza residenti e turisti (numerosi sull'isola in questo periodo) e provoca i primi crolli. Si sono poi susseguite durante la notte diverse scosse di assestamento.

Terremoto a ischia: i maggiori danni in località Casamicciola

Le norme di sicurezza ignorate

Terremoto a Ischia: quanto conta l'abusivismo

