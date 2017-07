Terroristi in azione a Mogadiscio. Colpito un albergo, morti e feriti

Almeno undici persone sono state uccise sabato 25 giugno in un attacco terroristico a Mogadiscio, in Somalia. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo islamista radicale al-Shabaab: nel mirino, stavolta, l’albergo Naasa Hablood della capitale africana. Un kamikaze si è fatto esplodere su un’auto, attorno alle 16:30 (ora locale), di fronte all’ingresso dell’hotel: subito dopo un commando di terroristi è penetrato nell’edificio, prendendo in ostaggio numerose persone tra clienti e personale della struttura.

Secondo alcune fonti il bilancio sarebbe più pesante

Mogadiscio da mesi nel mirino dei terroristi

Immagine di apertura: ©Mohamed Abdiwahab/Afp/Getty Images