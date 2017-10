L’Accordo di Parigi entra in vigore grazie alla ratifica dell’Europa

Con 610 sì, 31 astenuti e 38 no oggi il parlamento europeo di Strasburgo ha dato il suo consenso alla ratifica dell'Accordo di Parigi. Con questo voto viene ufficialmente superata la soglia dei 55 paesi firmatari che rappresentano il 55 per cento delle emissioni globali di CO2, rendendo il trattato internazionale giuridicamente vincolante.

Un voto storico

L'Ue ratifica l'Accordo di Parigi a tempo record

"Mantenere tardi le promesse - ha dichiarato il presidente Jean-Claude Juncker - rischia sempre di più di minare la credibilità dell'Unione. Consideriamo l’accordo di Parigi. Noi europei siamo i leader mondiali in materia di azione per il clima. È stata l’Europa che ha mediato il primo accordo globale giuridicamente vincolante sul clima. È stata l’Europa che ha creato l'ambiziosa coalizione ­ che ha reso possibile l'accordo di Parigi. Invito tutti gli Stati membri e questo Parlamento a fare la loro parte nelle prossime settimane, non nei prossimi mesi. Dobbiamo agire rapidamente".