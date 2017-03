Ungheria, in vigore la legge che impone la detenzione per i migranti

Non è bastata l’ondata di critiche piovute dalle associazioni che in tutto il mondo si battono per la difesa dei diritti dell’uomo. La legge voluta in Ungheria dal governo, che introduce una detenzione sistematica dei migranti è entrata in vigore il 28 marzo. Secondo la nuova normativa, tutti i richiedenti asilo presenti nel paese europeo dovranno essere rinchiusi in due campi situati alla frontiera con la Serbia (a Roszje e a Tompa).

“Impediamo ai migranti di spostarsi liberamente in Ungheria e nell'Ue”