Stati Uniti e Giappone insieme a Pearl Harbor: “Potere della riconciliazione”

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il premier giapponese Shinzo Abe si sono incontrati a Pearl Harbor, a tre quarti di secolo di distanza dal 7 dicembre 1941, quando l’aviazione del Giappone sferrò un violento attacco che colpì per la prima volta il suolo degli Stati Uniti. Le forze nipponiche scelsero come obiettivo la base navale americana di Pearl Harbor, alle Hawaii. Un’operazione che fu considerata un “gesto infame” dall’allora presidente americano Franklin Delano Roosevelt, perché lanciata in assenza di una dichiarazione di guerra.

Pearl Habor provocò l’ingresso in guerra degli Usa

L’incontro a sette mesi da quello di Hiroshima

“Non si demonizzi chi è diverso da noi”