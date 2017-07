Perché Vicenza potrebbe non essere più patrimonio Unesco

Se l'Italia continua a non prestare attenzione ai suoi siti Unesco, potrebbe un giorno perdere il primato dei luoghi patrimonio mondiale. Se Vicenza venisse espulsa dalla lista dei patrimoni dell'umanità, infatti, potremmo tornare presto a quota 50, a pari merito con la Cina, in "crescita" anche grazie alle nomine del 2016. Il motivo della minaccia di "retrocessione" italiana sarebbe presto detto: la città del Palladio, che è entrata a far parte del World Heritage nel 1994 proprio grazie alle opere dell'architetto del Cinquecento, non valorizza a dovere il proprio patrimonio, rovinato dagli abusi edilizi.

Borgo Berga, l'ecomostro di Vicenza

La risposta dell'Unesco

Abusivismo, la croce dei siti Unesco italiani