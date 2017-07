Quel rapporto tra medico e paziente nell’ultimo viaggio della vita

Da vent'anni mi occupo di assistere pazienti nella fase avanzata della malattia e nella fase finale della vita. Le cure palliative sono, infatti, l’ambito della medicina che si prende cura dei pazienti cosiddetti inguaribili per i quali – non essendoci più spazio per la guarigione – c’è ancora moltissimo da fare in termini di cura. Così, la medicina palliativa parte dal presupposto di aver rinunciato al potere di guarigione della moderna medicina. Gran parte della storia della medicina è fatta da uomini che poco potevano rispetto all'evoluzione naturale della malattia: è nell'ultimo secolo che la scoperta di farmaci e lo sviluppo delle tecnologie ha condotto la medicina a rimuovere la morte dal suo orizzonte, confondendo la cura del malato con quella della malattia e allontanando anche dallo sguardo di un certo tipo di medicina il fallimento del malato che muore.

Il medico sullo stesso piano del paziente

Ognuno dovrebbe prepararsi al viaggio dalla vita a modo suo