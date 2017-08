Welfare aziendale, innovazione e ambiente. Ecco la Csr Unipol

Asili nido aziendali, fondo pensione per dipendenti, cassa di assistenza sanitaria. E ancora, innovazione nei servizi erogati, accurata gestione finanziaria e riduzione degli impatti ambientali. Questi e non solo sono i fattori di sostenibilità nei quali il Gruppo Unipol si è impegnato nel 2013. Risultati confermati anche dall'inserimento all'interno dell'indice Italian Banchs Index di Standard Ethics avvenuto nel 2013, che misura la qualità della governance delle banche italiane quotate. Unipol, nel mondo delle quotazioni, fa parte anche di altri tre indici di sosteniblità, riconosciuti nel mondo azionario come indici che valutano esternamente le politiche di sostenibilità intraprese. Il riconoscimento finanziario non è l'unico dei parametri che stanno a dimostare il successo delle politiche di Csr del Gruppo. Secondo Carlo Cimbri, ammistratore delegato di Unipol, quella del Gruppo è:

Una filosofia imprenditoriale che cerca di coniugare sempre l'indispensabile esigenza di efficienza e redditività economica, con obiettivi di carattere sociale, attraverso modalità di governo e gestione dell'impresa trasparenti e rispettose del mercato, così come delle persone.