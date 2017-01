La Women’s march è già la manifestazione più grande nella storia degli Stati Uniti

Milioni di persone sono scese in piazza negli ultimi giorni negli Stati Uniti a sostegno di due momenti storici e contrapposti. Il primo: l’insediamento di Donald Trump come 45esimo presidente americano che si è tenuto a Washington, il 20 gennaio. Il secondo, sempre nella capitale e in altre città nel paese e nel mondo, è stato organizzato in risposta agli eventi del giorno prima: la Women’s march (marcia delle donne) del 21 gennaio che ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla nuova amministrazione: “i diritti delle donne sono diritti umani”, frase resa celebre dall’avversario elettorale di Trump, Hillary Clinton.

We believe that Women’s Rights are Human Rights and Human Rights are Women’s Rights. — Women's March (@womensmarch) 12 gennaio 2017

@nickpwing @HuffPostPol in multiple places in Antarctica even! We're representing at the Gonzalez Videla Base #womensmarchAntarctica pic.twitter.com/qFrpTcU7M7 — Lexi Kellison (@lexiiii_13) 21 gennaio 2017

#Whywemarch, perché marciamo

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 gennaio 2017

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 gennaio 2017

Oltre i diritti delle donne

Bowing out for today, kudos to @NWFproTX for this placard #WomensMarch come March with us May 20th - pro life pro women pro dignity! pic.twitter.com/TzWzTQN2UM — March4LifeUK (@March4LifeUK) 21 gennaio 2017

Com’è nata l'idea di una Women’s march

Un futuro di azioni