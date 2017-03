Timberland realizzerà scarpe e borse con bottiglie di plastica riciclate

Un perfetto esempio di economia circolare. Plastica che da rifiuto viene trasformata in materia prima seconda, dà lavoro a migliaia di cittadini nei Paesi in via di sviluppo e crea un prodotto nuovo, riciclato. È ciò che sta realizzando Timberland che, grazie alla collaborazione con Thread, ha coinvolto 1.300 haitiani nel raccogliere bottiglie di plastica abbandonate e a recuperarne il Pet per realizzarne una nuova fibra, trasformandola in scarpe, borse e t-shirt. Gli abitanti dell'isola caraibica, colpita da un violento terremoto nel 2010 e successivamente dall'uragano Matthew lo scorso anno, raccolgono la plastica pulendo le strade e le discariche, rivendendola poi a circa 50 centri di raccolta. Questi, a loro volta, girano il materiale alla Haiti Recycling e alla Eccsa Haiti, che provvede a lavare il materiale, triturarlo e trasformarlo in fibra plastica. A questo punto Timberland acquista la fibra riciclata e la utilizza per la produzione della nuova linea di calzature e borse.

Il primo miglio

La sfida di Timberland per la sostenibilità