I ciclisti partecipano alla marcia per il clima del 29 novembre

Cittadini di tutto il mondo marceranno assieme il 29 novembre, a piedi e in bicicletta, per chiedere interventi contro il cambiamento climatico. L'evento è stato indetto da 130 organizzazioni, riunite nella Coalizione per il clima alla vigilia della conferenza di Parigi, nata al fine di raggiungere un accordo vincolante sul clima accettato da tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite.

Foto di copertina di Matteo Nardi via Flickr