Il museo dell’Ara Pacis di Roma offre esperienze multisensoriali per i non vedenti

Antenna international è un’azienda leader nella fornitura di esperienze multimediali all’interno dei musei. Sviluppa, in pratica, esperienze che rendono le visite al museo non solo possibili, ma anche piacevoli e di valore a tutti i visitatori con problemi alla vista o all’udito. In questo caso, gli strumenti multimediali hi-tech svolgono un ruolo importantissimo.

Cosa fa Antenna international

Il progetto Art for the blind in Italia

I quattro elementi del tour all’Ara Pacis

Musei più accessibili grazie alle app