L’Australia in bicicletta raccontata da BeCycling dopo due anni di avventure

"Ancora ci attendono centinaia di migliaia di chilometri" hanno risposto Daniele Carletti e Simona Pergola durante la chiacchierata fatta con LifeGate per descrivere la loro presenza in Australia in bicicletta. Il progetto BeCycling-dai sette colli ai sette passi ha oltrepassato la Cina, raggiunto il Sud-est asiatico per poi arrivare in terra australe, dove hanno deciso di soffermarsi qualche mese. Per loro c'è voluto qualche giorno per adattarsi alla sedentarietà dopo mesi di 'nomadismo ciclabile'. "Non è facile fermarsi di botto, sia fisicamente che mentalmente. Ci sono stati giorni di smarrimento e sicuramente il lavoro ha velocizzato il processo di stabilizzazione" confessano i due ragazzi romani ormai in viaggio da due anni.