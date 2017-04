Grandi donne nella fotografia. Berenice Abbott in mostra a Nuoro

Dopo quella di Vivian Maier, continuano le grandi mostre dedicate alla fotografia al Museo Man di Nuoro (Museo d'arte della Provincia di Nuoro): sempre una donna, sempre un'eccellenza del panorama artistico, Berenice Abbott. Topografie porta per la prima volta in Italia gli scatti raffinati e rigorosi di una fotografa dal grande talento e dalla forte personalità. Una scoperta per molti.

Berenice Abbott, i ritratti, New York e la scienza

Berenice Abbott a Nuoro