Simone Monetti. Con Unionbirrai promuoviamo la cultura della birra artigianale

Considerata a volte, e a torto, sorella minore del vino, la birra sta vivendo in questi anni una vera e propria rinascita, conquistando sempre più un posto da protagonista sulle tavole degli italiani e nel settore della ristorazione. Questa tendenza è anche testimoniata dalla crescita, nel nostro Paese, del comparto birrario artigianale e dal numero in aumento dei microbirrifici dislocati su tutto il territorio nazionale. Ne abbiamo parlato con Simone Monetti, presidente di Unionbirrai, associazione culturale nata nel 2000 per promuovere la cultura della birra artigianale in Italia e impegnata, con diverse iniziative (tra cui il concorso Birra dell'Anno), a mantenere aperto il dialogo tra produttori, appassionati, esercenti, istituzioni e consumatori.