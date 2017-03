Shell sapeva dei cambiamenti climatici nel 1991 e l’ha tenuto nascosto

Il clima cambia “a un ritmo più veloce di quanto sia mai avvenuto in qualsiasi altro momento dopo la fine delle glaciazioni… cambia troppo in fretta perché la vita riesca ad adattarsi senza gravi sconvolgimenti”. Questo è l’avvertimento sui cambiamenti climatici contenuto nel film Climate of concern con cui già nel 1991 Shell prevedeva di informare l’opinione pubblica, in particolare i giovani nelle scuole e nelle università, su come il clima del Pianeta stava cambiando a causa delle grandi quantità di CO2 disperse nell’atmosfera a causa dei combustibili fossili utilizzati nella produzione industriale e nei trasporti.

Shell's 1991 warning: climate changing ‘at faster rate than at any time since end of ice age’ https://t.co/5TYAhqr05E by me and @jhmommerspic.twitter.com/3yHUsYQxvb — Damian Carrington (@dpcarrington) 28 febbraio 2017

Un vecchio film attualissimo

Domande in cerca di risposta

Sapere e tacere