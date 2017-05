I vegetali protagonisti di un’opera d’arte quotidiana e della quarta tappa di Campi da sapere

Un tripudio di colori, sapori, forme e consistenze. Mangiare frutta e verdura fresche e gustose è uno dei grandi piaceri quotidiani. Con la modernizzazione della produzione e l’intensificazione dei consumi, però, ci siamo abituati a mangiare prodotti anonimi, banalizzati e sempre meno salutari. Ora è giunto il momento di cambiare. Per questo è fondamentale sostenere l’agricoltura biologica per assicurarci la possibilità di mangiare vegetali naturali e nutrienti, ogni giorno. Campi da sapere è l’iniziativa di Alce Nero – azienda biologica con più di 30 anni di esperienza – che porta le persone direttamente nei luoghi dove vengono coltivati i suoi prodotti. La quarta tappa del tour nazionale si è tenuta nell’azienda agricola, agriturismo e fattoria didattica Corte all’Olmo a Ca’ di David, in provincia di Verona, il 17 maggio. Così, dopo le prime tre dedicate al miele, alla frutta e all’olio di Alce Nero, i vegetali sono stati i protagonisti di questa tappa.

La quarta tappa di Campi da sapere: i vegetali

Perché i vegetali fanno così bene

Affondare il coltello nel cavolo cappuccio è come musica, è come un'opera d'arte vivente in stile liberty, dice Berrino 🥗#campidasapere https://t.co/MthVsf3dAu — LifeGate (@lifegate) 17 maggio 2017

Corte all’Olmo, agricoltura biologica e biodinamica

Cosa possiamo fare noi