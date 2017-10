Cangiari, il primo marchio italiano di alta moda etica è made in Calabria

Con una filiera produttiva etica al cento per cento, valorizzando il lavoro artigiano e difendendo la legalità in Calabria, il marchio Cangiari ha dato nuova vita all'antica tradizione della tessitura portandola a sfilare in tutto il mondo. È stato selezionato dall'Associazione per il disegno industriale (Adi) all'interno dell'Index 2016 tra i migliori progetti di design per il sociale.

Il progetto Cangiari

L’arte antica della tessitura calabra

Moda etica: artigianato e sostenibilità ambientale

Cangiari conquista il mondo