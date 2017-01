Cani da valanga e da salvataggio. Razze e addestramento dei nostri eroi a quattro zampe

I cani fiutano gli odori, poi i Vigili del fuoco e operatori devono scavare. “Dal 19 gennaio stiamo lavorando in condizioni difficili nella ricerca di superstiti nella zona dell’Hotel Rigopiano. I cani spesso fiutano odori ma dobbiamo scavare per oltre 4, 5 metri prima di arrivare al terreno" ha dichiarato Matteo Gasparini del Soccorso alpino della Valdossola, impegnato presso l'hotel travolto da una valanga di neve. È storia di queste ore, di questi giorni, in Piemonte. Con i tecnici della delegazione Valdossola anche quelli di Canavese, Cuneo, Mondovì, Valsusa, Valsangone. Walter Milan, referente del Cnsas (il soccorso alpino e speleologico, impegnato sul luogo della tragedia) ha detto a Radio 24: "I cani hanno portato i soccorritori subito verso i due uomini estratti vivi nei primissimi momenti, quando le nostre squadre hanno raggiunto il fronte della valanga. E poi anche per i cani è abbastanza difficile operare contando la specificità di questa valanga che è a metà neve, metà reperti, parti di edificio. Comunque sicuramente i cani sono ausili preziosi per indirizzare poi i sondaggi più organizzati da parte dell’uomo”. Hanno giocato a salvare delle vite. Perché per i cani da macerie o i cani da valanga è un gioco trovare donne, uomini, bimbi sepolti ancora vivi o, a volte, purtroppo già morti. Imparano da cuccioli che non devono farsi distrarre: l’obiettivo è trovare l’essere umano. “E non il frigorifero con il cibo o la cena interrotta dal terremoto. Fin da cuccioli li premiamo se trovano il figurante” chiarisce alla Stampa Alessandro Libra del centro Reaxel di Trofarello, del Nucleo cinofilo da soccorso della Protezione civile, degli Alpini. Il meccanismo è frutto di mesi di addestramento con i premi in cibo. “Dovrebbero ricordarselo sempre non solo quando sfiliamo alle parate dopo i disastri e tutti ci applaudono. Dovrebbero ricordarlo che questi cani salvano vite umane”.

I cani da ricerca e da soccorso

Cani da fiuto o da ricerca, da valanga e da cadavere

L’addestramento dei cani da salvataggio

obbedienza , che è importantissima anche per la stessa sicurezza del cane in luoghi che possono essere pericolosi

, che è importantissima anche per la stessa sicurezza del cane in luoghi che possono essere pericolosi socializzazione e rapporto con l’uomo

e rapporto con l’uomo agility

addestramento del fiuto.

Il segnale del ritrovamento