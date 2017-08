In Africa i cani si uniscono alla guerra ai bracconieri

Quello del bracconaggio è un fenomeno che insanguina tutta l’Africa e sta portando all’estinzione le specie più cacciate, elefanti e rinoceronti, perseguitati per zanne e corna da rivendere al mercato nero. Ogni anno, secondo i dati del Wwf, vengono uccisi oltre 25mila elefanti, mentre i rinoceronti potrebbero estinguersi in meno di trent’anni se si continuasse così. Governi e conservazionisti hanno fatto ricorso a diversi espedienti per contrastare i bracconieri, utilizzando anche strumenti tecnologici come droni, gps e immagini satellitari. L’arma migliore però sembra essere un animale che vive a stretto contatto con l’uomo da più di 30mila anni, il cane. I cani hanno ribaltato le prospettive e i cacciatori si sono trasformati in prede. Lo scorso 14 ottobre i cani anti-bracconaggio hanno consentito la cattura di un gruppo di bracconieri colpevoli di aver ammazzato T19, un esemplare maschio di elefante di 45 anni molto noto nel Parco nazionale Tarangire, in Tanzania. L’impiego dei migliori amici dell’uomo nella guerra al bracconaggio è iniziato nel 2011, quando la Big Life Foundation, organizzazione ambientale che si occupa di conservazione in Kenya e Tanzania, ha adottando quattro pastori tedeschi da un canile olandese e li ha addestrati. I pastori tedeschi sono stati preferiti ai segugi, imbattibili nel fiutare una pista, per la maggiore resistenza fisica messa alla prova dal caldo africano. "Oltre alle loro incredibili capacità di fiuto, i cani sono compagni di lavoro straordinari perché non hanno interessi da difendere e non scendono a compromessi", ha dichiarato Damien Bell, direttore di Big Life Tanzania.

© Honeyguide

Immagine di copertina: © Honeyguide