Medaglia d’oro a Killer, il cane che protegge i rinoceronti

È un pastore belga, esattamente un Malinois. La stessa razza di Diesel, il cane che ha perso la vita durante il blitz antiterroristico delle teste di cuoio a Parigi. E di Cairo, che stanò Osama Bin Laden. La giornata lavorativa del cane segugio antibracconieri del Kruger National Park in Sudafrica comincia a partire dalle perlustrazioni che i ranger del parco compiono ogni giorno. Quando individuano tracce della presenza in zona di bracconieri, sguinzagliano K9 Killer. Killer, per gli amici. K9 è il " cognome", la sigla della squadra antibracconaggio a cui è assegnato. Lui, il suo istruttore e un team di altre quattro persone salgono a bordo di un elicottero e atterrano nella zona dell’avvistamento dei cacciatori. Là, li deve fiutare, li rincorre e conduce i ranger armati sulle loro tracce.

Centinaia di rinoceronti uccisi ogni anno

Gentile quando fuori servizio, implacabile contro i bracconieri

La medaglia d’oro di Ricky Gervais

115 rinoceronti salvati, 100 bracconieri arrestati