Causare sofferenza psichica agli animali è reato, lo ha stabilito la Cassazione

La sofferenza psicologica degli animali è un reato punibile dalla legge con la reclusione fino a un anno o con ammende che vanno dai 1.000 ai 10mila euro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza – n. 10009/17 – del primo marzo. Con questa sentenza, quindi, gli animali vengono considerati meritevoli di tutela legale anche in assenza di patimento fisico. Il caso preso in oggetto dalla Corte è stato quello riguardante una donna che aveva rinchiuso dei gatti selvatici in un ambiente angusto e poco adatto all’indole di queste bestiole. Gli animali erano stati trovati in buona salute, ma una perizia sul loro comportamento aveva riscontrato un’alterazione psichica causata proprio “dall’ambiente di natura limitato in cui erano stati costretti a vivere”. Costringere un animale in un luogo non idoneo alla sua naturale condizione diventa, perciò, una condizione contraria alla natura dell’animale stesso e, come tale, può essere configurato come un vero e proprio maltrattamento.

La Cassazione e la tutela psichica degli animali

"Un passo molto importante verso il riconoscimento dei diritti degli animali"