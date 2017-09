Il carbone sta uscendo dai piani di espansione energetica della Cina. La conferma, oltre che dalla chiusura di un migliaio di miniere, viene dalle autorità cinesi, che avrebbero deciso di fermare la costruzione di almeno 30 nuove centrali a carbone. 10 di queste erano già in costruzione.

#US, #China, #India championing change Renewables overtake coal as world’s largest source of power capacity https://t.co/P6NZnSo1Tk via @FT