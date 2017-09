Metà dell’eolico installato nel 2015 è in Cina

Una crescita continua, quella delle rinnovabili. Tanto da raggiungere un nuovo record nel 2015. Crescono solare, idroelettrico ed eolico, in particolare negli Stati Uniti, in Africa e in Cina.

Eolico, solare ed idroelettrico guidano la crescita