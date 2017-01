La Cina chiude 104 centrali a carbone per investire nelle rinnovabili

Continua la transizione energetica della Cina, che da maggiore consumatore di carbone per la produzione di energia, punta a diventare leader nel mercato dell'energia rinnovabile. Lo dimostra l'ultima mossa dell'Amministrazione nazionale dell'energia che ha deciso di interrompere la costruzione di 104 nuove centrali a carbone. Lo stop riguarderà 13 province sparse in tutta la Cina, per un totale di 120 GW di nuova potenza installata. 47 centrali a carbone erano già in costruzione, per un totale di 54 GW.

Meno centrali a carbone, complice anche la crisi

Gli investimenti nelle rinnovabili