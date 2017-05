Carbone. Quante centrali ci sono ancora in Italia e con quali conseguenze

L'Italia si prepara per dire addio al carbone. A dirlo è Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, secondo il quale l'obiettivo potrebbe essere raggiunto entro il 2030, al costo di 3 miliardi di euro. Il condizionale è d'obbligo perché anche lo stesso ministro lo ha usato: "credo sia una decisione verso cui dobbiamo andare" ha dichiarato Calenda in audizione sulla strategia energetica nazionale alla presenza del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. Una buona notizia che però forse richiede più determinazione. Intanto vediamo di conoscere qual è la situazione del carbone in Italia.

I numeri del carbone

Il carbone in Italia

Numero di centrali a carbone in Italia 12 (fonte: Assocarboni) Fabbisogno elettrico soddisfatto rispetto al totale 13,5% nel 2014 (fonte: Terna) Decessi prematuri dovuti al carbone 521 all'anno (fonte: Università di Stoccarda, 2010 - Greenpeace) Emissioni di CO2 39 milioni di tonnellate all'anno, pari al 40% prodotto dal sistema elettrico nazionale

L’Italia e la exit strategy obbligata

La miglior fonte di energia è l’efficienza

Lo studio dell’Enea sulla green economy