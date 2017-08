Cina, almeno 19 morti a causa di un incidente in una miniera di carbone

Almeno 19 persone sono morte in un incidente avvenuto il 23 marzo nella miniera di carbone a Shuozhou, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Lo ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale del governo centrale, Xinhua. La compagnia proprietaria della miniera, la Shanxi Datong Coal Mine Group, ha confermato il bilancio delle vittime. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute, come riportato da Al Jazeera. L’incidente arriva a neanche tre settimane dalla morte dei dodici minatori che hanno perso la vita a causa di una perdita di gas in una miniera nella provincia dello Jilin, il 6 marzo, sempre nella Cina settentrionale. Le miniere di carbone cinesi sono le più letali al mondo. Sebbene il numero delle vittime degli incidenti nelle miniere è diminuito in maniera significativa negli ultimi dieci anni, continua a superare i 900 decessi nel 2014.