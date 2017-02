Cane e uomo, di corsa a sei zampe

Il cane ci accompagna da decine di migliaia di anni. Ci siamo evoluti insieme. Il cane ha anche sviluppato una parte del cervello per comprendere il nostro linguaggio, le nostre emozioni e recenti studi scientifici lo hanno dimostrato. Ma chi vive con un cane non ha certo bisogno di prove che attestino la sua capacità di comprenderci, così come fuori discussione è la loro capacità di provare emozioni.

Uomo e cane, come condividere tempo e spazi

Correre bene insieme, come si fa

Quando e dove correre insieme al cane

Rispetto reciproco è la parola d’ordine

Osservarsi