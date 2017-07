Più della metà delle centrali nucleari Usa è in perdita

Oltre il cinquanta per cento delle centrali nucleari americane è in perdita. È quanto emerge da un’analisi di Bloomberg New Energy Finance (Bnef) sullo stato di salute del nucleare in America.

34 impianti su 61 sono fuori mercato

Gas naturale e rinnovabili mettono in difficoltà il nucleare

Le società del nucleare sono in difficoltà

La sponda pubblica: i finanziamenti per sostenere un nucleare morente