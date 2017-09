Danimarca, nuovo record per l’energia eolica nel 2015

Un record dopo l’altro. La Danimarca è già ai vertici di tutte le classifiche dedicate alla sostenibilità, ambientale e sociale. Ma non si accontenta e, anno dopo anno, aumenta l'ambizione per cercare di continuare a fungere da esempio, ma soprattutto da stimolo, per gli altri paesi. Anche nel 2015 l’energia rinnovabile prodotta grazie al vento ha stabilito un nuovo record su base annua coprendo il 42,1 per cento del fabbisogno elettrico del paese nordeuropeo.