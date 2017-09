La risposta di LifeGate al dopo referendum: energia rinnovabile in tutte le case per dire ‘No’ al petrolio

Al di là di ogni appartenenza politica, l’analisi dell’affluenza al voto fornisce una risposta importante: 13,3 milioni di italiani hanno detto ‘No’ a fonti fossili e trivelle e considerano lo sviluppo delle rinnovabili e l'abbandono delle fossili un percorso fondamentale per il Paese e le future generazioni. LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia e unica società privata voluta nel Comitato di ong per il ‘Sì’ al referendum, da oltre dieci anni dà energia rinnovabile e italiana a migliaia di piccole e medie imprese.