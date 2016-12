Il referendum sulle trivellazioni non raggiunge il quorum

I risultati finali - Con il referendum sulle trivellazioni di domenica 17 aprile gli italiani sono stati chiamati a esprimere il loro voto in risposta al quesito, "Volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c’è ancora gas o petrolio?”. Con un'affluenza del 31,18 cento e, dunque, il mancato raggiungimento del quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto, i risultati finali del referendum sono: 85,8 per cento di voti a favore, pari a 13.334.764 schede, e 14,2 per cento di voti contro, pari a 2.198.805 schede. Lunedì 18 aprile, ore 00:20 - L’affluenza finale al referendum sulle trivellazioni di domenica 17 aprile è stata del 31,18 per cento. Questo significa che il quorum, cioè un’affluenza pari al 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto, non è stato raggiunto e il comma di legge relativo alla durata delle concessioni delle piattaforme che estraggono combustibili fossili entro le dodici miglia non verrà abrogato. Queste piattaforme, appartenenti a diverse multinazionali potranno continuare a estrarre gas e petrolio finché ce ne sarà sotto i fondali marini.

Risultati ottimi. I lavoratori hanno vinto, qualche consigliere regionale ha perso. Adesso al lavoro per un'Italia più forte #lavoltabuona — Matteo Renzi (@matteorenzi) 17 aprile 2016

Sono andate a votare 14 milioni di persone. Un successo strepitoso che impegna il governo a cambiare politica industriale ed energetica — Michele Emiliano (@micheleemiliano) 17 aprile 2016

Prima dicevano quorum. Poi il 40. Poi il 35. Adesso, per loro, l'importante è partecipare #ciaone — Ernesto Carbone (@ernestocarbone) 17 aprile 2016

C'è chi è morto per il diritto di voto. E ci sono dis-ONOREVOLI che perculano chi lo esercita.#Ciaone Italia pic.twitter.com/Y25g9p6cvb — matteo grandi (@matteograndi) 17 aprile 2016

