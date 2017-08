Eco in città, in una guida tutta la Roma sostenibile

L’intento di Eco in città è educare e sensibilizzare residenti e turisti sull'importanza della sostenibilità in città. Per questo, dal 2009, viene pubblicata annualmente una guida cartacea agli stili di vita sostenibili di Roma e Milano, che raccoglie tutte le realtà metropolitane e i servizi attenti alle tematiche ambientali e sociali. Ne abbiamo selezionati per voi alcuni in giro per la Capitale.

Spazi verdi

Mezzi di trasporto

Cibo e sostenibilità

Abbigliamento e accessori equo solidali