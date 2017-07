Vitamine e minerali per un’estate al massimo

Il nostro organismo è una macchina perfetta che per funzionare in modo corretto necessita di manutenzione continua e accudimento costante in tutte le sue esigenze. A volte, per svariati motivi, succede però che trascuriamo o non ascoltiamo ciò che il nostro organismo ci sta chiedendo, andando così incontro a situazioni di malessere, che qualche attenzione in più e l’integrazione giusta potrebbero evitare. Periodi di stanchezza, durante i quali sia il corpo che la mente non vogliono collaborare, astenia, regimi alimentari non equilibrati, allattamento possono segnalare un’esigenza maggiore di vitamine, che offrono quella marcia in più che serve per affrontare la quotidianità e sentirsi in forma.

Attenzione alla carenza di vitamine e minerali!

Tonic formula, la soluzione giusta

La composizione di Tonic formula

Tonic formula, il prodotto giusto al momento giusto

I punti di forza di Tonic formula

Dove trovarlo e quanto costa