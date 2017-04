#ONS17: energia sostenibile è l’espressione più conosciuta dagli italiani

Il tema dell’energia si rivela l’ambito più sentito per i cittadini che hanno ben in mente come le rinnovabili non siano solo un’occasione per migliorare l’ambiente ma un asse strategico per far crescere l’economia, il lavoro e l’innovazione nel nostro Paese. È quanto emerge dall’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile 2017 che scatta ogni anno una fotografia su quanto sono sostenibili gli italiani nella loro vita quotidiana, dall’energia all’alimentazione. L’indagine promossa da LifeGate è stata presentata giovedì scorso, 30 marzo.

Un Osservatorio nazionale sulla sostenibilità

Investire nelle rinnovabili è per gli italiani prioritario

Rilanciare l’economia e spingere l’innovazione attraverso le tecnologie pulite

Energia, lampadine a led, prodotti biologici, elettrodomestici e molto altro ancora! #ONS17 pic.twitter.com/fCbXuAsd9P — LifeGate (@lifegate) 30 marzo 2017

Per l’efficienza siamo disposti a spendere di più