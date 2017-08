Le finestre solari a basso costo pronte per arrivare sul mercato

Potrebbe arrivare a breve sul mercato, una delle prime finestre solari a basso costo. A renderlo noto è la stessa azienda produttrice, la Next Energy Technologies che, dopo le prove di laboratorio, è oggi pronta ad avviare la produzione su scala industriale della propria tecnologia. Tutto ciò grazie ai 2,5 milioni di dollari ricevuti dal dipartimento per l'Energia americano. L'investimento rientra nell'iniziativa SunShot, un contributo che il governo di Washington mette a disposizione per lo sviluppo di tecnologie legate al fotovoltaico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Come funzionano le finestre solari a basso costo