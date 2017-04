Niente accordo al G7 Energia. No dagli Stati Uniti di Donald Trump

L’ombra dell’amministrazione di Donald Trump si allunga una volta ancora sulla lotta che il mondo intero sta cercando di portare avanti contro i cambiamenti climatici e in difesa dell’ambiente. Lunedì 10 aprile i ministri dell’Energia del G7, riuniti a Roma, non sono riusciti a trovare un’intesa per una dichiarazione comune al termine del summit: a bloccare il testo sono stati proprio gli Stati Uniti, secondo quanto riferito dal ministro dello Sviluppo economico italiano, Carlo Calenda (che presiedeva la riunione).

A marzo lo stop al Clean power plan

Greenpeace consegna un termometro gigante al G7