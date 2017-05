Il giro del mondo in 10 locali, cool e sostenibili

In un ideale giro del mondo, quali sono i locali da non perdere? I più sostenibili, quelli con più stile, quelli dove gli spazi da vivere e i prodotti da gustare fanno davvero la differenza? Luoghi in cui assaporare spuntini, cibi e bevande di qualità, dall’antipasto al caffè, circondati da bellezza, design, attenzione per l’ambiente. Vi proponiamo un itinerario in dieci tappe, una selezione globale dei locali di tendenza più premiati e apprezzati, pensata apposta per voi. Prima, però, perché non iniziare il viaggio gustando un buon caffè biologico e uno spuntino che non pesa sull'ambiente anche nel bar sostenibile sotto casa? Grazie al progetto LifeGate Cafè, che vede la collaborazione tra LifeGate e Lavazza Alteco, è finalmente possibile farlo. L'obiettivo di LifeGate Cafè è quello di creare un network selezionato di locali che abbiano come ideale la qualità della vita nel rispetto dell’ambiente. La risposta ideale per quel 20 per cento di italiani che, secondo l'Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile 2017, realizzato da LifeGate ed Eumetra, sceglie di consumare sempre alimenti bio. I locali che aderiscono all'iniziativa, infatti, propongono ai clienti il caffè 100 per cento biologico Lavazza Alteco, ottenuto in modo equo e sostenibile, ma presentano anche un’offerta food con snack, spuntini e cibi a basso impatto, adatti a chi segue una dieta “leggera” sull’ambiente. Insomma, la partenza ideale per questo viaggio speciale. E ora, scopriamo insieme i migliori locali “eco” a livello internazionale.