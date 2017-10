Gruppi petroliferi e rinnovabili, prove di investimento

Le compagnie petrolifere guardano alle rinnovabili. Il quarto gruppo petrolifero al mondo, la francese Total, porterà il solare nelle sue stazioni di servizio. La compagnia nel 2011 ha acquisito SunPower, una delle maggiori aziende al mondo che progetta, produce e fornisce pannelli fotovoltaici. Intanto la Shell ha avviato diverse start-up per portare l’energia pulita dove ancora non c’è. Sulla stessa linea anche altri colossi energetici che, all’attività tradizionale di gas e petrolio, stanno guardando alle rinnovabili, ma i passi in avanti in questa direzione sono ancora troppo piccoli.

Pannelli solari nelle stazioni di rifornimento

L’innovazione per portare l’elettricità dove non c’è

Le compagnie petrolifere investono troppo poco in rinnovabili