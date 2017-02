Apre il primo Albergo Etico in Italia

È in corso Galileo Ferraris, ha tre stelle e 21 camere: si chiama Albergo Etico la bella novità tra le strutture ricettive nella città di Asti. Si tratta di un hotel dove al lavoro, impegnati in varie mansioni, secondo i principi del metodo “Download” ci sono anche ragazzi affetti dalla Sindrome di Down. Download è il termine informatico che identifica l'operazione con cui un utente, dalla rete, trasporta sulla sua stazione di lavoro una risorsa disponibile e utile; secondo questo principio i promotori del progetto Download intendono creare una struttura alberghiera che permetta di trasportare nel mondo del lavoro le persone affette dalla Sindrome di Down, come risorsa realmente operativa, senza ipocrisie assistenzialistiche, considerando i disabili persone che hanno un potenziale notevole di capacità operative e relazionali che per essere espresse necessitano solo di una guida, di un percorso formativo più paziente e di mansioni settoriali con compiti specifici.