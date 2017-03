Involtini di melanzane ripieni di quinoa e feta

Ingredienti per gli involtini di melanzane ripieni di quinoa e feta

2 melanzane

100 g quinoa

olio d’oliva

sale marino

40 g pistacchi tritati

1 cucchiaio mirtilli secchi

100 g formaggio tipo feta

Preparazione

Preriscaldare il forno a 200°C. Pulire le melanzane e tagliarle a fette sottili.

Disporre le fette di melanzane una teglia rivestita con carta forno.

Spennellare ogni fetta con un sottile strato di olio su entrambi i lati. Cospargere di sale marino e cuocere in forno per circa 15 minuti, fino a quando non siano morbide e dorate. Nel frattempo, cuocere la quinoa in acqua salata. Quando la quinoa è cotta, far raffreddare e unire insieme ai pistacchi, il formaggio e i mirtilli secchi. Tenere da parte un po’ di formaggio e di frutta secca.

Comporre gli involtini, unendo il ripieno e arrotolando le fette di melanzana.

Disporre gli involtini su una teglia foderata con carta da forno. Sbriciolare il formaggio e la frutta secca rimasta. Cuocere per circa 10 minuti a 200°C.