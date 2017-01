In Israele sorgerà la torre solare più alta al mondo

Nel deserto del Negev, ad Ashalim in Israele, è in costruzione una nuova centrale solare a concentrazione (CSP) alimentata da 50.600 pannelli solari (eliostati), disposti su una superficie di 3 chilometri quadrati intorno a una torre alta 250 metri, la più alta mai costruita nel mondo fino a oggi. L’impianto entrerà in funzione nel 2018. Una tecnologia più costosa rispetto al fotovoltaico ma che garantisce un flusso continuo di elettricità, anche quando non c’è il sole. Al mondo esistono già impianti che usano la tecnologia del solare a concentrazione, ma nessuno ha una torre così elevata e questo è dovuto al fatto che l'area su cui sono installati gli eliostati è relativamente ridotta, per tale motivo è stato necessario alzare l'altezza della torre.

Energia solare per 130mila abitazioni

Come funziona la centrale solare a concentrazione

Le fonti fossili, un freno al solare israeliano

Sole e know-how le carte vincenti di Israele