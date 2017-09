In Kenya si costruirà la più grande centrale eolica dell’Africa

Sono iniziati i lavori per la costruzione della Lake Turkana Wind Power, la centrale eolica più grande dell'Africa. Inaugurata alla presenza del presidente Uhuru Kenyatta, il sito dove sorgerà si trova a circa 550 chilometri a nord di Nairobi e si estenderà su di una superficie di quasi 16200 ettari (40000 acri). Una volta completata sarà in grado di produrre il 20 per cento della capacità energetica del Kenya.

Il presidente Kenyatta durante l'inaugurazione. ©Lake Turkana Wind Power

Dettaglio dell'area dove sorgerà il parco eolico. ©Colette du Toit

Immagine di copertina © Getty Images