La Panda a biometano è la testimonal dell’economia circolare

È cominciato mercoledì 14 marzo e durerà mesi il viaggio sperimentale della prima Fiat Panda alimentata a biometano, ovvero metano prodotto dalle acque reflue. Dopo una prima apparizione nei giorni scorsi alla fiera milanese Fa’ la cosa giusta, l’importante appuntamento dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, il primo veicolo italiano alimentato dal biometano ricavato dalle acque fognarie è pronto per affrontare un lungo viaggio, lungo 80mila chilometri. La cosa bella è che non si tratta di un’auto speciale, attrezzata con chissà quali stregonerie meccaniche. Ma è una normale Panda Natural Power, dotata del noto motore bicilindrico Twinair di 900 di cilindrata, con 80 cavalli di potenza. Un’auto che si guida come una qualunque auto a metano e che dal 2006 è il modello a gas naturale più venduto in Europa. Di recente ha superato il traguardo delle 300mila unità vendute.