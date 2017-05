Come le acque reflue e i fanghi diventano biometano a chilometro zero

Quando si parla di economia circolare, è bene avere chiaro in mente di cosa si tratta: un nuovo modello di sviluppo e di business in grado di dare a ogni fine un nuovo inizio, senza sprecare risorse. Ogni prodotto o servizio viene pensato partendo dalla trasformazione di qualcosa che ha cessato di adempiere ai suoi compiti per “rinascere” a nuovo ciclo di vita. Come una reincarnazione. Un caso emblematico di questo modello è stato presentato dal Gruppo Cap realizzando il primo, vero biometano “a chilometro zero” per autoveicoli prodotto attraverso i fanghi e le acque reflue della città metropolitana di Milano.

Il bilancio di sostenibilità 2015 del Gruppo Cap

Cos’è il biometano

Manca l’ultimo miglio

Il Gruppo Cap e la lotta al riscaldamento globale

L’acqua è di tutti