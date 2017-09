#Waterevolution Award, i migliori film sostenibili al Milano Film Festival 2017

Bevi responsabilmente. Non è il solito avvertimento che si può leggere su una bevanda alcolica, ma una nuova visione del rapporto tra l'acqua e le persone. Dall’esigenza di aumentare l’attenzione sulle minacce che affliggono questo bene primario, dai cambiamenti climatici a modelli di consumo scorretti, quest’anno per la prima volta si tiene il #Waterevolution Award, un premio cinematografico dedicato ai temi della sostenibilità e dell'economia circolare inserito nella cornice del Milano Film Festival (Mff) e ideato da Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano e partner storico del festival che quest'anno si tiene dal 28 settembre all’8 ottobre. Per parlare dell’impatto che le nostre scelte hanno sul pianeta attraverso il linguaggio evocativo e attuale del cinema.

Cos'è il #Waterevolution Award

“#Waterevolution Award ha l’ambizione di diventare nel tempo un punto di riferimento per chi vuole raccontare la propria passione per la sostenibilità e il proprio impegno nel renderla concreta. Lungometraggio, cortometraggio, documentario e animazione, sono queste le categorie tra cui la giuria sceglierà quello più #waterevolutionary, capace di raccontare non tanto l’acqua ma i valori che all’acqua dovrebbero essere associati: il rispetto per l’ambiente, la parità e l’assenza di discriminazioni, la trasparenza e la sicurezza” (Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap)

Acqua gratuita e sostenibilità

"A partire da Dove sognano le formiche verdi, nel 1984, quando Werner Herzog ci ha raccontato la lotta degli aborigeni australiani contro le industrie minerarie, ci è stato mostrato che il cinema può tenerci avvinti in trame fantastiche nel contempo denunciando la cruda realtà. Il #Waterevolution Award va oltre: oltre a premiare l’opera più incisiva, più potente, più interessante, incide sull’organizzazione stessa del festival, portando con sé il divieto di vendita delle bottigliette d’acqua di plastica e facendo sì che venga distribuita quella dell’acquedotto, gratis, a tutti. Perfetto esempio di come il cinema può positivamente influire sulla realtà" (Stefano Carnazzi, direttore responsabile di LifeGate)

Immagine in evidenza: Proiezione al Milano Film Festival 2016 © Simòn Trevisan